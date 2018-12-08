شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى «بن عمر» يقترب من الأهلى ويرفض عرضاً من فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الدولى التونسى محمد أيمن بن عمر من الانتقال للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما وصل لصيغة اتفاق مع مسؤولى الأهلى، بعدما توسط أنيس بوجلبان لاعب الأهلى الأسبق فى الصفقة ووصل للقاهرة، عصر أمس الأول، الجمعة، للاجتماع بمسؤولى الأهلى وحسم الصفقة بشكل رسمى، خاصة أن اللاعب يتمسك بارتداء الفانلة الحمراء ورفض عرضاً من دورى القسم الثانى فى فرنسا.

فيما تحفظ أحمد حجازى، لاعب الفريق السابق، وويست بروميتش الحالى، على العودة للقلعة الحمراء فى يناير المقبل، وطلب منحه فرصة لتحديد موقفه بشكل أكبر مع فريقه الإنجليزى الذى يشارك فى منافسات دورى القسم الثانى، لاسيما وأن اللاعب لا يشارك بانتظام، وهو ما دفع الأهلى ليعرض العودة على حجازى على سبيل الإعارة حتى انتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا النسخة الحالية.

من جهة أخرى، يجرى محمد الشناوى وعلى معلول، لاعبا الفريق، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لحسم موعد عودتهما للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، ويعانى الشناوى ومعلول من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، ويخوض الثنائى تدريبات تأهيلية يومية على هامش المران.

كما يخضع ساليف كوليبالى للفحص الطبى لحسم موقفه ومدى جاهزيته، حيث يعانى كوليبالى من الإصابة فى أنكل القدم، وخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية بجانب استخدام الثلج لإزالة آلام الإصابة.

من جانبه، قال خالد محمود، طبيب الفريق، إن صلاح محسن يحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع للشفاء والمشاركة فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

ويعانى اللاعب من الإصابة بمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة والتى تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 16 من مباريات الدورى العام، وأضاف طبيب الأهلى أن اللاعب بدأ تدريباته التأهيلية فى «الجيم» ضمن برنامجه الذى يخضع له للتعافى من الإصابة.

فى سياق آخر، قال محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، إن الحديث عن رحيل أى لاعب فى يناير المقبل غير مطروح فى الوقت الحالى، ولم يتم التطرق إليه، وأنه يآمل ألا ينساق أى لاعب وراء ما يُثار عن بقائه أو رحيله، وأن يكون ذهنه وتفكيره مع مصلحة الفريق وفى تخطى المرحلة الحالية.

وأوضح المدير الفنى المؤقت للأهلى أن الفريق يسعى لهدف واضح ومحدد خلال الفترة المقبلة، وهو تخطى مواجهات شهر ديسمبر، سواء فى بطولة الدورى العام أو دورى أبطال أفريقيا.

وشدد يوسف على أن كل لاعب بالفريق يدخل ضمن حسابات الجهاز الفنى، وأن اللاعبين لديهم خبرات كافية للتعامل مع الاجتهادات التى تُثار فى الوقت الراهن، وأنهم يعيشون مرحلة من التركيز بعيدا عن أى أمور أخرى خارج المستطيل الأخضر.