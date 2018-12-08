شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يغرد منفرداً ويحقق رقماً قياسياً بعد الفوز على إنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتمت الصحف الإيطالية، بفوز يوفنتوس بديربى إيطاليا، على حساب إنتر ميلان، وتوسيع الفارق بينهما إلى 14 نقطة، وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «يوفنتوس يقفز، وإنتر يبقى بعيدًا، اليوفى يفوز 1-0 وماندزوكيتش يطير ويسجل بالرأس.. الآن سباليتى يبقى بعيد عن السيدة العجوز بفارق 14 نقطة».

وخرجت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» بعنوان: «سجل يوفنتوس: ماندزوكيتش يُسقط الإنتر 1-0.. سباليتى يصمد لأكثر من ساعة، وجالياردينى يضرب القائم.. أليجرى الآن لديه 43 نقطة: يعادل رقم باريس سان جيرمان، مانشستر سيتى وبرشلونة».

وعنونت صحيفة «توتو سبورت»: «سوبر ماريو، سوبر يوفنتوس.. ماندزوكيتش، سابع هدف له هذا الموسم فى الدورى الإيطالى، يهزم إنتر ميلان، الذى بقى بعيدًا بفارق 14 نقطة.. سجل أوروبى بعد 14 فوزا فى 15 جولة».

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن يوفنتوس عادل أفضل انطلاقة بعد 15 جولة، فى الدوريات الخمسة الكبرى، بحصده 43 نقطة، وذلك منذ بداية عصر احتساب 3 نقاط للفائز.

ورغم غياب رونالدو عن التسجيل فى المباراة، إلا أن اللقاء شهد وصوله إلى 100 تسديدة هذا الموسم، وتشير الإحصائيات إلى أن رونالدو أصبح أول لاعب فى الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم، الذى يصل إلى 100 تسديدة، ويتفوق النجم البرتغالى عن غيره، بفارق 39 تسديدة على الأقل، وهو ما يظهر رغبة رونالدو الواضحة فى تسجيل الأهداف.

من جانبه، اعترف ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى ليوفنتوس، بأن إنتر ميلان تسبب فى مشاكل لفريقه فى الشوط الأول، مؤكدًا أن ماتيو بوليتانو، نجم إنتر ميلان، كان له تأثير على اللقاء، وقال أليجرى: «إنتر ميلان تسبب فى مشاكل لنا بالشوط الأول، وناضلنا لإغلاق المساحات أمام جواو ماريو وجالياردينى، وأمر صحيح أيضًا أن الفرص الأكثر بالشوط الأول جاءت بعد أن منحنا الكرة لهم».

وأضاف: «قررت نقل ماندزوكيتش إلى الجهة اليسرى، ديبالا لعب مباراة أفضل بكثير، وكان لدينا أداءً مختلفًا للغاية من حيث الكثافة والضغط. لم نسمح لإنتر ميلان بأى شىء تقريبًا فى الشوط الثانى وكان لدينا العديد من الفرص، ماتيو بوليتانو وضع الضغط علينا، لذلك قمت بتحويل الظهيرين لكى نحقق أقصى استفادة من خصائصنا والتغطية عند الحاجة والضغط على الجانب الآخر».

وأضاف: «كانسيلو عانى قليلاً أمام بوليتانو فى الشوط الأول، ونحن نعمل على الجانب الدفاعى لكانسيلو، ويجب معرفة أنه تحسن كثيرًا، طلبت من اللاعبين أن يكونوا أكثر كفاءة وفاعلية، لم نظهر فى الشوط الأول بالشكل المنتظر، لكن بعد ذلك بدأنا نحمل الكرة بعد صبر كبير. كنا منظمين وأكثر صلابة، وبعد ذلك تظهر جودة اللاعبين بالتأكيد، كانسيلو قدم أداء رائعا. أعتقد أن ديبالا كان ممتازًا، لكن قررت إشراك دوجلاس كوستا لجهوده على نطاق أوسع فى الهجوم. نحن نعلم أن البطولة لم تنته اليوم، لكن لايزال علينا تجنب الهزيمة، ماندزوكيتش هو واحد من هؤلاء اللاعبين الذين عندما لا تكون فى يومك، يمكنه أن يجلب لياقته للمباراة ويحدث الفارق، طالبت اللاعبين فى الكرات العرضية بتجنب سكرينيار وميراندا، واللعب على الأظهرة التى تعد أقل بدنيًا. كانت العرضية جيدة لتجد ماندزوكيتش».

فيما يرى ليوناردو بونوتشى، مدافع يوفنتوس، أن فريقه استحق الانتصار على إنتر ميلان، وقال بونوتشى: «راض عن النتيجة، لكننا لم نحسم أى شىء، وهناك الكثير من الفرق فى سباق الفوز باللقب، وأمامنا الكثير من المباريات لنلعبها، يجب أن ننظر إلى منافسينا، ولكن أولا وقبل كل شىء إلى أنفسنا، الموسم طويل، ولكن الفوز الليلة يؤكد أننا فريق رائع، ونحن جائعون لتحقيق الانتصارات».

وبسؤاله عن ماورو إيكاردى، مهاجم إنتر ميلان، أجاب: «هو مهاجم رائع، ودائمًا خطير، خاصًة فى منطقة الجزاء، وعملت بشكل جيد مع كيلينى فى الدفاع، جالياردينى غاب عنى فى إحدى الكرات، لكننا كنا محظوظين بأن تسديداته اصطدمت بالقائم، وأعتقد أننا قدمنا كل شىء ونستحق الفوز».

من جانبه، كشف لوتشيانو سباليتى، المدير الفنى لإنتر ميلان، عن سبب هزيمة فريقه، وقال سباليتى: «قبل الهدف كنت أنادى على جواو ماريو، لأنه لم يكن متماشيًا مع خط الدفاع.. هذا ما يحدث عندما تأخذ الأمور بسهولة، وهذا ما أتحدث عنه، لا يجب أبدًا أن تفقد تركيزك، لأنك إذا تعاملت مع الأمر بخفة، لن تكون قادرًا على العودة، نحن اضطررنا للتراجع، وكان على الدفاع أن يغلق المساحات.. وبدلا من ذلك تركنا للخصم مساحة، لتمرير كرة عرضية، وقد سجلوا منها هدفا بالرأس».