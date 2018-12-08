شكرا لقرائتكم خبر عن عندما تبتسم ركلات الترجيح وتفتح ذراعيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع فريق نادى الاتحاد السكندرى حسم ديربى الإسكندرية واجتياز عقبة سموحة فى ثمن نهائى كأس مصر بركلات الجزاء الترجيحية عقب سيطرة التعادل السلبى على الوقتين الأصلى والإضافى للمباراة التى احتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية، وضرب زعيم الثغر موعداً مع الإسماعيلى بربع نهائى المسابقة.

ونجح الاتحاد خلال 7 أيام فى إقصاء فريقين من بطولتين مختلفتين من خلال ركلات الجزاء الترجيحية، فقبل 7 أيام أزاح الأخضر فريق الزمالك من ثمن نهائى كأس زايد للأندية أبطال العرب بركلات الترجيح بعد فوز كل فريق خارج ملعبه بهدف دون رد، وعاد الاتحاد ليكرر السيناريو أمام سموحة بركلات الترجيح أيضاً.

وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية كانت ركلات الترجيح بمثابة مصدر سعادة وفرحة العديد من الأندية وجماهيرها بالألقاب والتتويجات واجتياز العقبات الصعبة، فحقق الزمالك رابطة دورى أبطال أفريقيا فى 3 مناسبات من خلال ركلات الترجيح، وذلك فى نسخة 1986 على حساب أفريكا سبورت الإيفوارى و1993 على حساب كوتوكو الغانى و1996 على حساب شوتنج ستارز النيجيرى، حيث ابتسمت ركلات الحظ فى المرات الثلاث لأبناء مت عقبة ومنحتهم عناق الأميرة السمراء، كذلك كان الحال بحصد الفريق لقب السوبر الأفريقى على حساب مواطنه المقاولون العرب فى عام 1997، وعلى المستوى المحلى حقق الفارس الأبيض لقب السوبر المحلى على حساب غريمه الأزلى الأهلى فى 2007 بركلات الترجيح، كما كانت ركلات الحظ هى طريق بلوغ الزمالك نهائى كأس مصر 2015 بعد أن استعان بها للإطاحة بالثنائى السكندرى الاتحاد وسموحة من دورى الثمانية والأربعة.

كما حقق الأهلى 3 ألقاب قارية من خلال ركلات الجزاء الترجيحية، بحصد لقب أبطال الكؤوس 1984 على حساب كانون ياوندى الكاميرونى وكذلك لقب السوبر الأفريقى 2006 على حساب الجيش الملكى المغربى و2007 أمام النجم الساحلى التونسى، كما حصل الفريق الأحمر على لقب السوبر المحلى على حساب غريمه التقليدى الزمالك مرتين بركلات الحظ فى 2004 و2014.

وعانق منتخب مصر الأول لقب أمم أفريقيا فى نسختى 1986 و2006 بالقاهرة من خلال ركلات الجزاء الترجيحية فكان أسود الكاميرون هم ضحايا الفراعنة فى النسخة الأولى بينما كان أفيال كوت ديفوار هم الضحية فى النسخة الثانية، لتلعب ركلات الترجيح مع أصحاب الأرض وتمنح أبناء النيل اللقب فى هاتين المرتين.

أما على المستوى العالمى فعادل المنتخب الكرواتى مؤخراً رقم نظيره الأرجنتينى فى التمكن من اجتياز عقبتين بكأس العالم من خلال ركلات الترجيح، حيث مر التانجو من أمام يوغسلافيا وإيطاليا بربع ونصف نهائى مونديال 1990 من خلال ركلات الحظ وعاود نجوم كرواتيا السيناريو فى النسخة الأخيرة من المونديال فى 2018 باجتياز عقبتى الدنمارك وروسيا، ومن ثم بلوغ دور الأربعة للمرة الثاينة فى تاريخهم.