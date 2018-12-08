شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انتصارات تفصل الزمالك عن معادلة رقمه القياسى بالدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بخطوات ثابتة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز فى الموسم الجارى 2018-2017، بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس، حيث يعتلى الفريق قمة جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، حيث واصل الأبيض انتصاراته المحلية بالفوز على المصرى بثنائية نظيفة، محققاً الانتصار السابع على التوالى له بالمسابقة.

الزمالك بدأ مسلسل انتصاراته بالدورى بالفوز على المقاولون بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة ثم انتصار عريض برباعية على حساب وادى دجلة، ثم التفوق على كل من الحرس والإنتاج الحربى والداخلية وأخيراً حقق فوزين نظيفين على حساب الجونة بثلاثية والمصرى البورسعيدى بثنائية.

ويفصل الزمالك 3 انتصارات متتالية أخرى خلال مشواره بالدورى هذا الموسم كى يعادل رقمه القياسى الشخصى الخاص بالانتصارات المتتالية بالدورى فى موسم واحد.

وكان الزمالك قد حقق 10 انتصارات متتالية فى موسم واحد فى مرتين الأولى فى موسم 1987-1988 تحت قيادة مديره الفنى عصام بهيج، والثانية فى موسم 2012-2013 الذى لم تُكتمل منافساته فى ولاية البرازيلى جورفان فييرا، ويسعى الزمالك لإكمال مسلسل انتصاراته ومعادلة رقمه القياسى الشخصى.

أما على مستوى الانتصارات المتتالية فى أكثر من موسم بشكل متصل، فسبق أن حقق الزمالك 16 انتصاراً على التوالى، حيث اختتم مشواره بدورى 2002-2003 بـ7 انتصارات واستهل مشواره بدورى 2003-2004 بـ9 انتصارات، فى حين أن الرقم القياسى يحتفظ به الأهلى حتى الآن بتحقيق 21 انتصاراً متتالياً خلال موسمى 2003-2004 و2004-2005. ويواجه الزمالك خلال المباريات الثلاث المقبلة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز بالموسم الجارى أندية بتروجت وبيراميدز والأهلى على الترتيب.