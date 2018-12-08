شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أزمات تواجه الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء المغربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى 4 أزمات قبل مواجهة الرجاء المغربى فى إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، على رأسها تغير الأحوال الجوية وزيادة الأمطار التى هطلت على الدار البيضاء منذ وصول بعثة الدراويش إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء.

كان اللاعبون قد اصطحبوا أحذية المطر معهم خلال الرحلة تحسبا لهطول الأمطار، وهو ما حدث منذ وصول البعثة.

والأزمة الثانية تتمثل فى تمسك يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى بالرحيل عن قيادة الفريق بعد مواجهة بطل المغرب، ورفض «فييرا» كافة المحاولات التى بذلها بعض أعضاء المجلس- بينهم محمد الكلية- لإقناعه بالبقاء، لكن المدير الفنى أكد أنه يرغب فى الرحيل لأسباب أسرية، بينما أكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفنى أن المديرالفنى يفضل الرحيل لسببين أولهما كثرة المشاكل التى تواجه اللاعبين مع مجلس الإدارة فى الفترة الاخيرة ورغبة عدد منهم فى الرحيل مثل محمود متولى وكريم بامبو وباهر المحمدى ومن ثم فمن الصعب السيطرة عليهم خلال المرحلة المقبلة، والسبب الثانى أن المجلس يتمسك بمشاركة حسنى عبدربه لاعب الوسط المدافع فى المباريات حتى نهاية الموسم بناء على الاتفاق بين اللاعب والإدارة باستمرار مشاركته حتى يعلن اعتزاله.

والأزمة الثالثة التى يواجهها الدراويش قبل مواجهة الرجاء المغربى تتمثل فى عدم قناعة المديرالفنى بمستوى الحارسين محمد فوزى ومحمد مجدى المتواجدين مع الفريق بعد اشتعال مشكلة الحارس الدولى عصام الحضرى مع مجلس الإدارة ورفض السد العالى المثول للتحقيق معه وإعلانه نهاية مشواره مع الدراويش. وكان فييرا قد أوصى بالتعاقد مع على فرج حارس بتروجت بعد تألقه مع الفريق البترولى بعدما رفض سعفان الصغير مدرب حراس المرمى فكرة التفاوض مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش لعدم قناعته بمستواه.

أما الازمة الرابعة التى تواجه الدراويش فترجع إلى قلة خبرة اللاعبين الذين يعتمد عليهم المديرالفنى خلال مواجهة الرجاء المغربى، وأبلغ «فييرا» جهازه المعاون خلال الجلسة التى عقدت بينهم فور وصول الفريق إلى الدار البيضاء، أن فريق الرجاء المغربى يختلف عن فريق «ماسينجير» البوروندى الذى نجح الدراويش فى إقصائه من الدرو التمهيدى الأول لبطولة دورى الأبطال.

وينتظر أن يخوض فييرا مواجهة الرجاء المغربى بطريقة دفاعية لمواجهة الضغط الهجومى المتوقع من جانب أصحاب الأرض، وركز المديرالفنى خلال التدريبات على غلق المساحات أمام المنافس لإفساد الهجمات المتوقعة من جانبه.

يأتى هذا فى الوقت الذى تلقت فيه إدارة النادى خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يؤكد فيه إقامة مباراة الدراويش مع القطن الكاميرونى يوم 16 ديسمبر الجارى فى دور الـ32 من بطولة دورى الأبطال.