شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسقط مانشستر سيتي للمرة الأولى ويهدي ليفربول صدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق تشيلسي على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، منذ قليل، في المباراة التي أقيمت على ملعب «ستافورد بريدج» ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل نجولو كانتي هدف فريقه الأول في الدقيقة 45 بعد تمريرة ساحرة من إيدين هازارد، ليسددها كانتي داخل شباك السيت.

وفي الشوط الثاني سجل دافيد لويز مدافع البلوز هدف فريقه الثاني عبر رأسية قوية، من ركلة ركنية نفذها إيدين هازارد، ليسجل لويز هدف التعزيز ويسقط مانشستر سيتي، ويلحق بهم الهزيمة الأولى بالدوري لهذا الموسم.

وبتلك النتيجة تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما هبط مانشستر سيتي إلى المركز الثاني وتجمد رصيد عند 41 نقطة، كما رفع تشيلسي رصيده إلى 34 نقطة محتلًا المركز الثالث.