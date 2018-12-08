شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد.. حل عملي لـ«بيروقراطية» الظهير الأيسر في الأهلي (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتداب هام أجراه النادي الأهلي خلال الساعات القلية الماضية بالتوقيع مع ظهير أيسر مصر المقاصة ولاعب الإسماعيلي السابق محمود وحيد، رغم بعض التعثر الذي صاحب الصفقة قبل الإعلان بشكل رسمي وسط تفاؤل من جماهير الأهلي بالتعاقد مع اللاعب الذي حمل شارة الفريق الفيومي رغم صغر سنه (24 عاما).

التعاقد مع محمود وحيد سيحمل للخط الخلفي للنادي الأهلي العديد من الحلول، وسينقذه من تحول تلك الجبهة منذ اعتزال سيد معوض وفي فترات إصابة علي معلول إلى نقطة ضعف كبيرة دفاعياً وهجومياً كان أخرها مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة أمام الترجي.

سيمثل محمود وحيد حل عملي وضروري لبيروقراطية الجبهة اليسري في الأهلي التي تحولت بغياب على معلول إلى مجرد تأدية أدوار فقط بينما يغيب الدور الدفاعي والهجومي في فترات وجود صبري رحيل.

حلول وأرقام ضعيفة

فوفقاً لأرقام ظهير أيسر الزمالك السابق، فإنه في موسم 2016 – 2017 لعب 7 مباريات بالدوري صنع 3 أهداف وفي كأس مصر مبارتين لم يصنع أي أهداف ومباراة في دوري أبطال أفريقيا لم يصنع أي أهداف، وفي موسم 2017 – 2018 لعب 17 مباراة في الدوري صنع هدفين فقط بينما لعب مبارتين بدوري الأبطال ومثلهم في كأس مصر دون أن يصنع أي أهداف، وفقا لموقع «transfermark».

أرقام أيمن أشهر.. مدافع أفضل من ظهير أيسر

أما الظهير الأيسر الأخر أيمن أشرف فخلال الموسم الحالي في بطولة الدوري لعب 8 مباريات لم يصنع أي أهداف حتى الأن، وفي الموسم الماضي لعب 29 مباراة سجل هدفين وصنع هدف، وفي بطولة أفريقيا لعب 12 مباراة لم يسجل ولم يصنع، و3 مباريات في كأس مصر لم يصنع كما لعب السوبر المصري ولم يسجل أيضاً أو يصنع.

لكن ما يميز أيمن أشرف هو قدرته على لعب الدور الدفاعي كظهير أيسر لكن على المستوى الهجومي ليس جيداً كما أنه يوظف كمساك وهو مركز يجيد بشكل أكبر فيه خاصة الفترات التي لعبها في ذلك المركز كان أحد افضل لاعبي الأهلي وبسبب مستواه أختير ليكون مع منتخب مصر في كأس العالم.

حلول عملية.. حرية أيمن أشرف وجبهة قوية مع معلول

إذاً ففكرة التعاقد مع محمود وحيد ستمنح الأهلي العديد من المميزات ليس «وحيد» لكن التعاقد مع باك شمال تحديداً فالأهلي يعاني مع ذلك المركز فسواء تم التعاقد حالياً مع لاعب المقاصة أم لا سيكون الأهلي مضطراً لذلك خاصة في ظل رغبة علي معلول الاحتراف بنهاية الموسم القادم لذا أصبح فكرة وجود ظهير أمر في غاية الأهم دون النظر هل سيقنع المدرب أم لا، لكن أرقام محمود وحيد تؤكد بانه سيكون ورقة يمكن الاعتماد عليها.

1-إذا ما الذي يمكن أن يضيفه وحيد للأهلي، العديد من المميزات سيكون علي معلول ومحمود وحيد في منافسه على ذلك المركز بينما سيعود أيمن أشرف لدعم دفاع الأهلي الذي يعاني مع سعد سمير وكوليبالي فعودة أيمن أشرف والتعاقد مع مدافع جديد وعودة رامي ربيعة ستعطي دفاع الأهلي قوة كبيرة.

2-سيعطي وحيد مرورنة تكتيكية لقدرته على لعب دور الظهير الأيسر ولاعب الوسط والجناح وهو ما حاول كاتيرون تجربته مع أيمن أشرف كلاعب وسط الناحية اليسري لكنه لم يقدم كثيراً في ذلك المركز، لكن «وحيد» يجيد لعبها كما سيمنح الأهلي فرصة تحرير علي معلول واللعب بمحمود وحيد من خلفه كظهير.

3-في حال رحيل معلول، سيكون وحيد البديل الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى مستقبلاً بجانب أيمن أشرف نظرًا لغياب صبري رحيل وتواجد حسين السيد في صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة.

أرقام ترجح كفة وحيد

وبالنظر للموسم الحالي سيكون أمام الأهلي العديد من التحديات نظرًا لطول الموسم وتحديدًا في مسابقة الدوري والذي من المحتمل أن ينتهي في شهر أغسطس المقبل بجانب مشاركة الفريق في بطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا مما يعني إمكانية الاستفادة من الثنائي عن طريق اتباع نظام المداورة.

أرقام محمود أيضاً مع المقاصة جيدة جداً كما يعتبر لاعب دولي لعب في كل المنتخبات من الشباب إلى الأول، وخلال الموسم الحالي لعب 16 ونجح في التسجيل مرة (بالكأس) والصناعة 5 مرات، أما على صعيد المحاولات على المرمى فقد حاول ظهير مصر للمقاصة في 18 مناسبة على المرمى خلال 10 مباريات بمعدل 1.8 محاولة في المباراة الواحدةk و7 محاولات من الـ18 كانوا محاولات صحيحة، أما على صعيد العرضيات فقد بلغت عرضياته الصحيحة 23 عرضية من أصل 79 عرضية، بنسبة نجاح 23% في المباراة الواحدة.