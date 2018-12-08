مجموعات متوازنة في قرعة مونديال السيدات

أجريت في العاصمة الفرنسية باريس، مراسم قرعة دور المجموعات من كأس العالم للسيدات 2019، والتي ستقام منافساتها في 7 يونيو/حزيران المقبل.

وشهدت المراسم، مشاركة بعض أساطير كرة القدم أمثال البرازيلي كاكا والغاني مايكل إيسيان والمدرب الفرنسي ديديه ديشامب.

وأسفرت القرعة، عن ظهور مجموعات متوازنة، غاب عنها صدامات مبكرة بين أبطال النسخ السابقة، حيث تواجد حامل لقب النسخة الماضية 2015، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في المجموعة السادسة بجانب تايلاند وتشيلي والسويد.

في حين تواجد المستضيف منتخب فرنسا، في المجموعة الأولى مع منتخبات النرويج ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: فرنسا - كوريا الجنوبية - النرويج - نيجيريا

المحموعة الثانية: ألمانيا - الصين - إسبانيا - جنوب أفريقيا

المجموعة الثالثة: أستراليا - إيطاليا - البرازيل - جامايكا

المجموعة الرابعة: إنجلترا - اسكتلندا - الأرجنتين - اليابان

المجموعة الخامسة: كندا - الكاميرون - نيوزيلندا - هولندا

المجموعة السادسة: الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - تشيلي - السويد