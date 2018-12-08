صافرة عُمانية لإدارة مواجهة الرجاء والإسماعيلي بكأس زايد للأندية العربية

أسند الاتحاد العربي، إدارة مباراة الرجاء البيضاوي والإسماعيلي، في إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية العربية، إلى الحكم العُماني أحمد أبو بكر سعيد.

وسيقام هذا اللقاء، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب محمد الخامس، لتحديد آخر المتأهلين لدور الثمانية بالبطولة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيعاون الحكم العُماني، خلال هذه المباراة، أبو بكر العمرى مساعد أول، وراشد الغيني مساعد ثان، في حين سيراقب اللقاء، أحمد امبيريك من موريتانيا، على أن يتولى خليل جلال مراقبة الحكام.