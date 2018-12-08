علم تونس يزين مسيرة جماهير ريفر بليت في شوارع مدريد (صور)

شهدت شوارع العاصمة الإسبانية "مدريد" حضورًا مكثفًا من جماهير ريفر بليت الأرجنتيني، استعدادًا لحضور مباراة فريقهم المرتقبة أمام بوكا جونيورز، غدًا الأحد، في إياب الدور النهائي من كأس "ليبرتادوريس".

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن جماهير ريفر بليت تواجدت بكثرة في شوارع مدريد، وأشعلت الأجواء من خلال الهتافات المدوية في المنطقة المحيطة بمقر إقامة فريق المليونيرات.

كما ظهر عدد من جماهير ريفر بليت يرفعون علم تونس خلال المسيرات بشوارع مدريد.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) قد قرر إقامة إياب نهائي ليبرتادوريس في ملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو"، بعدما كان قد تأجل لأجل غير مسمى إثر تعرض حافلة بوكا لهجوم من قبل مشجعي الخصم لدى توجهها إلى ملعب "المونومنتال"، لخوض المباراة التي كانت مقررة في 24 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب "لا بومبونيرا".