مورينيو يوضح أسباب الرباعية

أشاد جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بأداء لاعبيه، عقب الفوز على فولهام (4/1)، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، لحساب الجولة الـ16 من البريميرليج.
وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "سجلنا الهدف الأول مبكرا، وهو ما ساعدنا على مواصلة الأداء الجيد في الشوط الأول.. اللاعبون أدركوا أنهم عندما يلعبون كفريق، نكون أفضل".
وأضاف: "الفريق لعب بنفس عقلية المباراة الماضية (أمام آرسنال)، واللاعبون قدموا كل شيء.. يكون الشعور جيدًا، عندما تعطي كل ما تملك للفريق".
وأشاد مورينيو أيضًا بمواطنه الشاب، ديوجو دالوت، قائلًا: "أنا لست مكتشف لاعبين، لكن يمكنني فعل ذلك مع دالوت، لأنه من البرتغال مثلي.. هو لاعب رائع، ويمتلك إمكانيات كبيرة".
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