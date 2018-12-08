تشيلسى يفوز على مانشستر سيتى بثنائية ويمنح ليفربول صدارة البريميرليج

حقق تشيلسي فوزا ثمينا على ضيفه فريق مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب “ستامفورد بريدج”، فى قمة مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدورى الإنجليزي.

نجح فريق تشيلسي فى إنهاء الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله نجم خط وسط الفريق الفرنسي نجولو كانتى فى الدقيقة 45 من زمن المباراة، من تسديدة قوية مستغلا تمريرة بينية رائعة من النجم البلجيكي إيدن هازارد.

وتعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي الأولى لفريق المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي، ليبقى فريق ليفربول الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الفريق الوحيد فى البريميرليج الذى لم يتعرض للهزيمة.

بهذه النتيجة يفقد مانشستر سيتي صدراة الدوري الإنجليزي لصالح فريق ليفربول، بعد توقف رصيده عند 41 نقطة خلف الريدز صاحب الـ 42 نقطة، بينما رفع تشيلسي رصيده للنقطة 34 فى المركز الثالث بالتساوى مع أرسنال الذى جاء رابعا بفارق الأهداف.

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