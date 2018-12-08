شكرا لقرائتكم قائمة طلائع الجيش لمباراة الأهلى بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة الأهلى فى السابعة مساء غداً الاحد بإستاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر. وضمت القائمة كل من : "محمد بسام ومحمد شعبان واحمد سامي وعلي الفيل وخالد سطوحي وابو المجد بوشا وعاصم صلاح واسلام سري ومؤمن ابراهيم وحسن ماوندا واحمد كابوريا واحمد سمير وعموري وحسن يوسف ومصطفي محمد واحمد جعفر وفرانك ستيفن ومحمد رزق " ويحتل الاهلي حالياً المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 7 مباريات مؤجلة فى المقابل يقدم طلائع الجيش مستويات طيبة في الدوري هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة حقق خلالها 4 انتصارات بينما تلقى 5 هزائم، وكان التعادل حاضراً في 6 مواجهات، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

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