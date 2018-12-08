شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الزمالك والقطن التشادي بسبب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر إقامة مباراة الزمالك أمام القطن التشادى، يوم السبت بدلاً من الجمعة على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية وذلك بسبب اقامة مباراة الاهلى وبطل أثيوبيا فى نفس اليوم .

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراة الزمالك أمام القطن التشادى فى السابعة مساءًا باستاد بترو سبورت.

ويقام لقاء الإياب للزمالك و قطن تشاد أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجاري.