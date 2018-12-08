شكرا لقرائتكم استمرار غياب الونش عن الزمالك أمام القطن التشادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد استمرار غياب محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام القطن التشادى، التى ستقام يوم الجمعة القادم، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

وبذلك سيعود محمد عبد الغني مدافع الزمالك للتشكيل الأساسي لفريقه في مباراة القطن التشادي المقبلة، حيث تأتى عودته للعب بجوار محمود علاء في خط الدفاع، في ظل إصابة الونش بمزق في العضلة الضامة والتى ستؤدى إلى استمرار غيابه عن الفريق.

كما يفتقد الزمالك بالكونفدرالية لخدمات محمد عبد السلام لعدم قيده بقائمة الفريق فى البطولة الإفريقية لذلك سيعتمد جروس المدير الفنى للفريق على عبد الغنى بجوار علاء فى المباراة المقبلة.