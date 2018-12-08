شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد فوز ليفربول وهزيمة السيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وذلك عقب انتهاء مباريات اليوم السبت للجولة السادسة عشر.

وكان ليفربول قد حقق الفوز على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة، سجل منها النجم المصرى محمد صلاح ثلاثية "هاتريك"، ليتفع رصيده إلى 42 نقطة فى الصدارة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتى الذى تعرض للخسارة الأولى هذا الموسم على يد تشيلسى بهدفين.

تشيلسى عاد لاحتلال المركز الثالث برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الرابع، بعد ان فقدها لساعات قليلة بعد فوز الجانرز على هدرسفيلد تاون بهدف على ملعب "الإمارات".

توتنهام يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ولديه الفرصة للقفز للمركز الثالث، فى حالة فوزه على ليستر سيتى فى اللقاء الذى سيقام فى العشارة إلا الربع مساء اليوم.