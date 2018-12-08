شكرا لقرائتكم تشيلسى يلحق الخسارة الأولى بالسيتى ويهدى ليفربول صدارة البريميرليج.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق تشيلسى فوزا غاليا على ضيفه مانشستر سيتى بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى قمة مباريات الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى.

وعلى الرغم من ندرة الفرص على المرميين فى الشوط الأول، إلا أن السيتى كانت له الأفضلية والسيطرة على وسط الملعب، وشكل لاعبوه خطورة على مرمى الإسبانى كيبا، عن طريق الجناحين ليروى سانى ورحيم ستيرلينج، إلا أن الفريق افتقد للمسة الأخيرة، فى غياب سيرجيو أجويرو المصاب.

وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط ينجح الفرنسى نجولو كانتى من تسجيل هدف تشيلسى بتسدسدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من البلجيكى ايدين هازارد

فى الشوط الثانى ضغط السيتى بشدة لإدراك التعادل، وسط هجمات مرتدة خطرة للبلوز، إلى أن نجح البرازيلى ديفيد لويد فى تسجيل الهدف الثانى لتشيلسى فى الدقيقة 78 من ضربة رأس.

وبذلك يحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 42 نقطة بفارق نقطة عن السيتى الوصيف الذى تعرض للهزيمة الأولى فى المسابقة هذا الموسم، وذلك عقب فوز ليفربول على بورنموث برباعية، فيما يحتل تشيلسى المركز الثالث برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الرابع.



احتفال كانتى

خلفية من بيدرو

سانى يمر من روديجر

ستيرلينج وكوفاسيتش

كانتى يسجل الهدف الأول

لويز وباركلى

هازارد وديلف