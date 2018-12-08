شكرا لقرائتكم روما يفرط فى تقدمه أمام كاليارى ويتعادل 2-2 فى اللحظات الأخيرة.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل روما نتائجه السلبية فى الدورى الإيطالى، بعد أن فرض عليه مضيفه كاليارى التعادل الإيجابى 2-2 فى الوقت القاتل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سانت ميليا" بالجولة الـ15 من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم روما بهدفين، احرزهما بريان كريستينتى والكسندر كولاروف فى الدقيقتين 14 و41.

فى الشوط الثانى نجح كاليارى فى إدراك التعادل فى الأوقات الأخيرة من اللقاء، بفضل هدفى ارتور لونيتا فى الدقيقة 84، وماركو ساو فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

التعادل رفع رصيد روما إلى 21 نقطة فى المركز السادس، بينما كاليارى فى المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.



الهدف الأول

روما وكاليارى

روما يفوز على كاليارى

فرحة الهدف

كاليارى وروما

كريستانتى يسجل الأول