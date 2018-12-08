شكرا لقرائتكم جوارديولا: الجميع يريد الفوز على مانشستر سيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى بمنافسه تشيلسى، مؤكدا أحقيته فى الفوز باللقاء، الذى انتهى بفوز البلوز 2-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى.

وتحدث جوارديولا فى تصريحات صحفية، عقب اللقاء، قائلا "أبارك لتشيلسى على الفوز، لقد لعبوا بشكل افضل، كُنا مميزين فى الشوط الاول، ولكن هذه كرة القدم هذا الموسم الجميع يريد الفوز علينا".

وتقهقر السيتى الذى خسر للمرة الأولى هذا الموسم، للمركز الثانى برصيد 41 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، والى حقق الفوز على بورنموث برباعية اليوم.



الونسو ومحرز

بيدرو وسيلفا

خلفية من بيدرو

رياض محرز ولويز

سانى وازبيلكويتا



كانتى وديلف

كانتى يحتفل بالهدف