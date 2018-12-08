شكرا لقرائتكم أمرابط: الحظ عاندنا.. وننتظر الهلال على أرضنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم نور الدين أمرابط، لاعب الفريق الأول بنادي النصر السعودي الشكر لجماهير الفريق على حضورهم ومساندة اللاعبين خلال المباريات الكبيرة.

وتعادل النصر مع الهلال 2/2 يوم السبت في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أمرابط في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: شكراً جمهور الفريقين على الحضور وتشجيعهم وإعطائهم الجو الخاص بمباريات الديربي، عادلنا النتيجة بعد التراجع بهدفين وهذا جيد.

وعن فارق النقاط بين النصر والهلال عقب الدولي المغربي أمرابط: الدوري طويل تتبقى 18 مباراة ونريد أن نركز ونقاتل عليها جميعها . توجد بيننا وبين الهلال مباراة أخرى على أرضنا.

وبخصوص لعبه على الجهتين اليسرى واليمنى قال أمرابط في هذا الشأن: أنا وأحمد موسى حصلنا على حرية الحركة والتنقل أضعنا العديد من الفرص وكنا غير محظوظين. لكن عندما غير المدرب الأسلوب إلى 4 – 4 – 2 أصبحنا أفضل وتفوقنا على الخصم كثيراً وكنا نستحق الفوز.

في الصدد ذاته، أشار عبد الرازق حمد الله، لاعب الفريق، إلى أن الفريق تحكم في اللقاء من أوله لآخره وكان بإمكاننا الفوز لولا الحظ. وأكد: لا يهمني كون الهلال الأقوى هجوميا في الدوري، أنا يهمني فريقي فقط.