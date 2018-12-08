شكرا لقرائتكم فالنسيا يوقف قطار إشبيلية ويحرمه صدارة الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط فريق إشبيلية في اعتلاء قمة الدوري الإسباني، بتعادله مع مضيفه فالنسيا 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني والتي شهدت أيضا فوز أتلتيكو مدريد على ألافيس 3 / صفر.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله بابلو سارابيا الدقيقة 55، وتعادل فالنسيا بهدف سجله مختار دياخابي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، الذي يواجه إسبانيول في وقت لاحق من اليوم، وبفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام إيبار.

يذكر أن هذا التعادل هو الرابع لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في ثلاث، فيما يعد هذا التعادل هو التاسع لفالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مثلها.