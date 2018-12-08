شكرا لقرائتكم نابولي يقسو على فروسينوني ويواصل مطاردة يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل نابولي مطاردته ليوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي، بتغلبه على ضيفه فروسينوني 4 / صفر يوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من البطولة.

وسجل أهداف نابولي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة السابعة وآدم أوناس في الدقيقة 40 وأركاديوز ميليك (هدفين) في الدقيقتين 68 و84.

ورفع نابولي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، وتوقف رصيد فروسينوني عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لفروسينوني مقابل الفوز في مباراة والتعادل في خمس مباريات.