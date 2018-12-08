شكرا لقرائتكم "كاس" ترفض طلب بوكا جونيورز لتعليق إياب ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" يوم السبت رفض الطلب المعجل الذي تقدم به نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لتعليق إقامة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في ضد غريمه ريفر بلايت، والمقررة يوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وأشارت المحكمة في بيان إلى رفضها الطلب المعجل الذي تقدم به يوم الجمعة نادي بوكا جونيورز، وسعى من خلاله إلى تعليق إقامة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بلايت.

ولفتت المحكمة إلى أن النادي الأرجنتيني تقدم بهذا الطلب بعد رفض الهيئات المعنية في اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي "كونميبول"، طلبا تقدم به لإقصاء ريفر بلايت من مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018، وقالت المحكمة إنها ستدرس في وقت لاحق الأسس التي بنى عليها بوكا جونيورز طلب الاستئناف.

وجاء القرار بعد ساعات من تأكيد نائب رئيس بوكا رويكو فيراري أن النادي سيرفع القضية الى محكمة التحكيم ومقرها مدينة لوزان السويسرية.

وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب. وقرر الاتحاد القاري بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي، ويرجئها مجددا قبل ساعات من الموعد. وأكد الاتحاد لاحقا نقل المباراة لخارج الأرجنتين وحدد لها موعدا في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد الإسباني.

وكان الاتحاد القاري قد عاقب ريفر بإقامة مباراتين على ملعبه من دون جمهور، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 400 ألف دولار، على خلفية اعتداء مشجعيه على حافلة فريق بوكا والتسبب بإصابة عدد من لاعبيه، وهو ما اعتبره بوكا جونيورز دون المطلوب.

وأشارت "كاس" في بيانها يوم السبت إلى أن لجنة الانضباط في "كونميبول" رفضت طلب بوكا الذي عاد ورفعه إلى غرفة الاستئناف في الاتحاد، ليواجه أيضا بالرفض.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بوكا قد انتهت بالتعادل 2-2، علما أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الغريمان التاريخيان في نهائي المسابقة القارية التي توازي بأهميتها القارية مسابقة دوري أبطال أوروبا.