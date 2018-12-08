شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يبصم بالثلاثة في شباك ألافيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ألافيس 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد نيكولا كالينيتش وأنطوان غريزمان ورودريغو هيرنانديز في الدقائق 25 و82 و87.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة الذي يواجه إسبانيول في وقت لاحق من اليوم، فيما توقف رصيد ألافيس عند 24 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع لأتلتيكو مدريد مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في سبع مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لفريق ألافيس مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.