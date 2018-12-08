شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يتوج بكأس عام زايد للرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الرامي محمد حسن بالمركز الأول والميدالية الذهبية بكأس عام زايد للرماية بعد منافسة ساخنة من الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي حل في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وحل البحريني تمارا الواطاه ثالثاً ونال الميدالية البرونزية، فيما احتل الرامي الإماراتي بطل البندقية العسكرية الأسبق رشيد البلوشي في المركز الرابع.
ويعد فوز محمد حسن بكأس بطولة عام زايد فألاً حسناً قبل عام 2019 عام التأهل للأولمبياد لأنه قهر الحظ الذي ظل يعانده طوال الأعوام الماضية ليشق طريقه نحو منصات التتويج.
وكان محمد حسن قد تصدر الأدوار التمهيدية حيث جاء في المركز الأول برصيد 120 طبقاً وحقق في النهائي 56 طبقاً وهما أفضل نتائجه في السنوات الأخيرة.
وعقب النهائي قام اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم واللواء الركن عبدالله محمد حميد المهيري نائب رئيس الاتحاد بتتويج الفائزين.
وشهد مراسم التتويج أنجال الشيخ سعيد بن مكتوم، الشيخ راشد والشيخ خليفة والشيخ مكتوم والشيخ محمد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ربيع العوضي وسعيد القاسمي وحسن النعيمي وحسن الشحي المدير التنفيذي لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات ودز محمد عامر المدير الفني للاتحاد.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يتوج بكأس عام زايد للرماية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .