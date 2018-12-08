محمد حسن يتوج بكأس عام زايد للرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الرامي محمد حسن بالمركز الأول والميدالية الذهبية بكأس عام زايد للرماية بعد منافسة ساخنة من الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي حل في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وحل البحريني تمارا الواطاه ثالثاً ونال الميدالية البرونزية، فيما احتل الرامي الإماراتي بطل البندقية العسكرية الأسبق رشيد البلوشي في المركز الرابع.

ويعد فوز محمد حسن بكأس بطولة عام زايد فألاً حسناً قبل عام 2019 عام التأهل للأولمبياد لأنه قهر الحظ الذي ظل يعانده طوال الأعوام الماضية ليشق طريقه نحو منصات التتويج.

وكان محمد حسن قد تصدر الأدوار التمهيدية حيث جاء في المركز الأول برصيد 120 طبقاً وحقق في النهائي 56 طبقاً وهما أفضل نتائجه في السنوات الأخيرة.

وعقب النهائي قام اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم واللواء الركن عبدالله محمد حميد المهيري نائب رئيس الاتحاد بتتويج الفائزين.

وشهد مراسم التتويج أنجال الشيخ سعيد بن مكتوم، الشيخ راشد والشيخ خليفة والشيخ مكتوم والشيخ محمد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ربيع العوضي وسعيد القاسمي وحسن النعيمي وحسن الشحي المدير التنفيذي لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات ودز محمد عامر المدير الفني للاتحاد.