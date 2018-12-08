«الوثبة» تحلق برمز الأبكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2018-2019، منافسات اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، والتي أقيمت لفئة الإيذاع ومسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي بمنطقة الوثبة، كما حضر المنافسات الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من دول الخليج العربي.

انطلقت المنافسات مع سن الإيذاع لمسافة 6 كلم في الميدان الغربي بالوثبة، عبر14 شوطاً شوطاً في الفترة المسائية، وشهدت أشواط الإيذاع منافسة قوية بين المطايا المشاركة من أجل حصد المراكز الأولى.

وتوجت «الوثبة» لمالكها سالم سيف الكتبي، وحلق مع رمز الشوط الرئيسي المفتوح الأول للأبكار المحليات ليفوز بالخنجر ومليون درهم بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 9:06:5 دقيقة.

وفي الشوط الرئيسي الثاني المفتوح والمخصص للأبكار المهجنات كان الموعد مع «هجامة» لمالكها سيف علي الكتبي، التي نجحت في التفوق بعد صراع شرس مع منافساتها وفازت بالخنجر ومليون درهم.

وأهدى «الغزال» مالكه سعيد مظفر العامري، ناموس الشوط الرئيسي الثالث المفتوح والمخصص للجعدان المحليات المفتوح ليخطف الدرع و800 ألف درهم، وفي الشوط الرئيسي الرابع المفتوح والمخصص للجعدان المهجنات خطف «مشاكل» لمالكه محمد راشد بن غدير، ناموس الشوط في اللحظات الأخيرة ليحتفل في الأخير بالدرع و800 ألف درهم بعد منافسة قوية.

وفي الشوط الخامس وأول الأشواط المفتوحة بكار محليات إنتاج كانت «الخوارة» لمظفر بن خموشة العامري على موعد مع ناموس الأبكار المحليات لتفوز بالخنجر ومليون درهم، وفي الشوط السادس والمخصص للأبكار المهجنات تصدرت «نوايد» لمالكها محمد بن راشد المري، الشوط لتخطف الخنجر ومليون درهم، بتوقيت زمني قدره بلغ 8:57:7 دقيقة، لتحقق نوايد أفضل توقيت زمني في الأشواط الرئيسية.

وفي سابع الأشواط والمخصص للجعدان المحليات حلق «ضاري» لمالكه صالح علي الحميري مع المركز الأول وانتزع الدرع و800 ألف درهم، وفي آخر الأشواط الرئيسية، كان «بدران» لمالكه محمد بالحزمي العامري أول الواصلين لخط الختام ليحرز الدرع و800 ألف درهم.

وبعد ختام الأشواط توج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان الفائزين بالرموز بحضور عبدالله المهيري الأمين العام لاتحاد سباقات الهجن.

وتنطلق اليوم منافسات اليوم الخامس لمنافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن بإقامة سباقات فئة «الثنايا» لمسافة 8كلم والتي تدشن فيها نخب الأصايل أول سباقات الميدان الغربي لعاصمة الميادين الوثبة في أبوظبي، ومع الدخول في منافسات الثنايا فإن المنافسات ستتحول إلى القوة والتحمل مع أول فئات كبار للهجن، وتركض المطايا على مدار 30 شوطا منها 16 في الصباحية و14 للمسائية.