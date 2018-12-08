اجتماع تنسيقي لعربية السيدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم بنادي سيدات الشارقة، اجتماع مهم بين اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والاتحادات العربية المشاركة في هذه الدورة التي تستضيفها الشارقة كل سنتين؛ وذلك للتنسيق حول الدورة القادمة التي ستقام عام 2020، علماً أن ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، ستقوم خلال اجتماع رؤساء الاتحادات العربية بتقديم عرض عن هذه الدورة التي حققت نجاحات كبيرة في الأعوام الماضية.

وأكد اللواء (م) إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، حرص الاتحاد العربي على استضافة هذا الحدث على أرض الإمارات لتحقيق رؤية التواصل المنشود والهادف مع جميع الاتحادات العربية لتعميق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة.