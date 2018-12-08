شكرا لقرائتكم خبر عن «طلاب الخالدية» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المهر «طلاب الخالدية» بلقب المحطة العاشرة والختامية من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها ال25 والتي أقيمت أمس الأول في ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض بالسعودية الشقيقة.

وسجلت المحطة الختامية العاشرة أبهى صور الترابط الأخوي والتلاحم الوطني السعودي الإماراتي حيث تم تنظيم كرنفال سعودي ابتهاجاً باستضافة الكأس الغالية وتقديراً لمكانتها وأهميتها بين السباقات العالمية والتي أقيمت للمرة الأولى في مضامير المملكة حيث تخللت أشواط السباق عدة فقرات تراثية تحت شعار «عزكم عزنا» امتداداً للاحتفالات المشتركة بين البلدين الشقيقين باليوم الوطني ال47 لدولة الإمارات وب «عام زايد» بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين.

وتقام سلسلة السباقات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في المضامير العربية والعالمية كافة.

وشهد المحطة الختامية للسباق الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة وعدد من المسؤولين.

وانطلقت المنافسات بالشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» بعمر 3 سنوات وتوج بلقبه «أخزم عذبة» للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وفاز «مباشر الخالدية» لاسطبلات الخالدية بلقب الشوط الثاني المخصص للمهور والمهرات بعمر 3 سنوات لمسافة 1400 متر، فيما ظفر «جلمود الخالدية» لموسى عبدالرحمن آل موسى بسباق الشوط الثالث، وفازت «مليحة سيالة» لمربط سيالة بالمركز الأول في سباق الشوط الرابع وتوج «مهداف عذبة» العائد لمربط العذبة بلقب الشوط الخامس.

وفي السباق الرئيسي على لقب المحطة العاشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة حصد «طلاب الخالدية» اللقب بفارق طول عن «مراد الخالدية»، وشهد السباق مشاركة 10 من نخبة الخيول لمسافة 1800 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق وبمجموع جوائز 300 ألف ريال سعودي.

وفي ختام السباق، قدم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية للأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ممثل مالك «طلاب الخالدية» المتوج بلقب المحطة السعودية وللمدرب مطلق بن مشرف والفارس روبرتو بيريز وذلك بحضور فيصل الرحماني.

وأعرب الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود عن سعادته باستضافة ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لبطولة تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً في السعودية ونتطلع دائماً للتعاون مع دولة الامارات في مختلف المجالات ومنها قطاع رياضة الفروسية.

من جانبه تقدم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية بالتهنئة والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة النجاحات الكبيرة التي حققتها المحطة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في السعودية، مبيناً أن النجاحات تدل على مكانة العلاقات الأخوية والروابط القوية التي تجمع الإمارات والسعودية.

كما تقدم بالتهنئة للأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بمناسبة فوز طلاب الخالدية بلقب الكأس الغالية، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لنهضة الخيل العربي بما ينسجم مع الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة لإعلاء الخيول العربية الأصيلة بجميع دول العالم والحفاظ على مكانة التراث العربي ومكتسباته الثرية.

وأكد أن تنظيم سباق الكأس الغالية في السعودية للمرة الأولى يدل على العلاقات التاريخية بين الإمارات والسعودية، مشيراً إلى أن احتفالات السعودية باليوم الوطني ال47 لدولة الإمارات تجسد التعبير الصادق لعمق مشاعر المحبة والاعتزاز وتجسيداً حقيقياً للرؤى المشتركة والمصير الواحد.

من جهته، قال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة السباقات إن محطة السعودية أبهرت الجميع بالتنظيم المميز والكرنفال الاحتفالي الذي أقيم في الرياض بجانب المشاركة الكبيرة والأصداء المرحبة والواسعة من قبل الملاك والمربين وأصحاب الشأن، مضيفاً: «الأصداء الواسعة تحفزنا لتقديم المزيد من البرامج والخطط التطويرية للنسخة المقبلة».