الرمادي: لا أعترف بكعب «الفجيرة» العالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف



أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن «البرتقالي» يتطلع للفوز والتأهل إلى دور الثمانية، رغم أن اللقاء مع الفجيرة يأتي في توقيت صعب، بعدما لعب الفريق الثلاثاء في الدوري أمام «الإمارات».

وأكد أن «الكأس مسابقة غالية وهي من أولويات عجمان، ورغم ذلك قد ألجأ للتدوير، وهو أمر اضطراري ولا بد منه لأنني أخشى على بعض اللاعبين من الإصابة، مع ثقتي الكبيرة بكافة لاعبي عجمان».

وعن علو كعب الفجيرة على عجمان، قال الرمادي: «أنا لا أؤمن بحكاية الكعب العالي، ولو تذكرتم خلال لقائنا الأخير في الدوري، فاز الفجيرة لكن لم يستحق ذلك، بعدما تقدمنا وأضعنا أهدافاً وطرد منا لاعب منذ الشوط الأول».

وتابع: «إذا كان هناك أفضلية لفريق على آخر، فلا داعي لخوض المباراة، وفي كل الأحوال نحن كسرنا عدة عقد مثل فوزنا على الإمارات والظفرة».