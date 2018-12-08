«درافتد» يتوج ببطولة القرهود للسرعة في مضمار ميدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

توج «درافتد» المملوك لمزرعة ميستي هولو ،ببطولة القرهود للسرعة، التي أقيمت بمضمار ميدان العالمي ضمن منافسات السباق الرابع لموسم 2018-2019، الذي انطلق أمس الأول، وجاء مثيراً للغاية وحفل بعدة مفاجآت بارزة.

وتضمن السباق الذي جاء برعاية الطاير للسيارات، 7 أشواط جرت جميعاً على المسار الرملي، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ومجموع جوائزها مليون و385 ألف درهم.

وحسم «درافتد»، الفوز ببطولة القرهود للسرعة في الشوط الخامس الذي بلغ مجموع جوائزه 265 ألف درهم وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «قوائم» بعدما قاده الفارس سام هتشكوت لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 1:11:86 دقيقة وبفارق أنف، علماً بأن «اتجاه» يشرف عليه المدرب المتألق هذا الموسم دووج واتسون.

وجاء في المركز الثاني «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة بن كورتيس، واحتل المركز الثالث «كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس.

وشهد السباق تفوق المدربين أحمد بن حرمش ودووج واتسون وساتيش سيمار، وحقق كل منهم ثنائية، وعلى صعيد الفرسان حقق بطولتين أيضاً كل من سام هتشكوت وكونور بيسلي.

وحقق الجواد «باودر هاوس» لعلي العنيزي، أول بطولة له في الدولة، حين اقتنص أولى انتصارات اليوم، ليتوج بكأس لينكولن في الشوط الأول الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر «مبتدئة» بعدما قطع الجواد البالغ من العمر 4 سنوات، بإشراف دووج واتسون وقيادة الفارس سام هتشكوت، مسافة الشوط في زمن بلغ 2:09:72 دقيقة وبفارق نصف طول، وشارك في هذا الشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، 13 خيلاً من أقوى الخيول.

وفاز الجواد «هيرالديك» لفريق البيت متوحد بكأس الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، وهو ثالث فوز يحققه هذا الجواد في تاريخه، وشارك في هذا الشوط 13 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم.

وقطع «هيرالديك» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسافة الشوط في زمن قدره 2:21:93 دقيقة وبفارق 2 طول.

وتفوق المهر «ووكينج ثندر» لنقابة فينكس للسيدات على نفسه، وحقق فوزاً سهلاً بكأس الشوط الثالث الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «حسب عمر ونتائج المشارك» ومجموع جوائزه 240 ألف درهم.

وحقق «ووكينج ثندر» البالغ من العمر عامين فوزه بعدما قطع مسافة الشوط بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، في زمن بلغ 1:40:25 دقيقة وبفارق 4.50 طول.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للمهر «ووكينج ثندر» في المشاركة الثانية في تاريخه بالسباقات، حيث حقق فوز الأول على مضمار ميدان يوم 1 نوفمبر الماضي.

وتوج «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي وقيادة الفارس فرناندو جارا، ببطولة الشوط الرابع الذي يبلغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر «تكافؤ» بعدما قطع مسافة الشوط في زمن قدره 2:07:55 دقيقة وبفارق كبير بلغ 1.25 طول، وجاء في المركز الثاني «ولفورد» لتتش جولد للسباقات، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن.

وتوج «كاتشاو» لعلي مختار بالشوط السادس الذي بلغ مجموع جوائزه 170 ألف درهم وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر.

وبإشراف المدرب ساتيش سيمار، قاد الفارس تاج أوشي الجواد البطل لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 1:39:87 دقيقة وبفارق رقبة.

وتمكن «روديني» لعبدالله النابودة، من الفوز بالشوط السابع الختامي، والذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «تكافؤ» ومجموع جوائزه 190 ألف درهم.

وقطع الجواد الفائز والبالغ من العمر 4 سنوات بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي مسافة الشوط في 1:25:60 دقيقة وبفارق شورت هيد.