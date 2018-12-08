سليم: الحصن لن يكون لقمة سائغة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر



أكد الدكتور فتحي سليم مدرب دبا الحصن أن فريقه جاهز فنيا وبدنيا لمواصلة التألق الذي بدأه في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة واجتياز عقبة الظفرة اليوم من أجل كسب الدعم المعنوي الذي يفيد الفريق في استحقاقاته القادمة، لافتا إلى أن اللاعبين أظهروا روحا عالية وقدرا كبيرا من الحماس في التدريبات التي تم التركيز خلالها على خطة اللعب والتكتيكات التي سيعتمدها في اللقاء، مشيراً إلى أنه شاهد للظفرة اكثر من مباراة.

وعن توقعاته للمباراة، أكد فتحي سليم أن اللقاء سيكون حماسيا بشكل كبير، مؤكدا ثقته في الفريق الحصناوي الذي لن يكون لقمة سائغة وسيدافع عن حظوظه في المنافسة.

من جانبه، اكد سالم جاسم كابتن دبا الحصن ان الحماس والاصرار كبيران لدى زملائه اللاعبين في تقديم المستوى الذي يتناسب مع قيمة المسابقة .