«ديربي ناري» في «محيط الرعب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



تتجه الأنظار في السادسة من مساء اليوم صوب الملعب المكنى ب«محيط الرعب» ديربي الهلال والنصر الناري ضمن الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان.

يدخل الهلال المباراة وهو في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة مقابل 25 نقطة للنصر الذي يحل ثانياً.ويلعب الهلال بكامل كتيبته بعد تعافي الظهير الدولي ياسر الشهراني، في حين يدخل النصر مفتقداً مدافعه الدولي عمر هوساوي بداعي الإصابة.

يشهد اللقاء ثنائيات مهمة أبرزها مواجهة البيروفي اندريه كاريو مواطنه كريستيان راموس في دفاع النصر، وفي الوسط الحوار سيكون كبيرا بين القائد الهلالي ادواردو ومواطنه البرازيلي جوليانو في جانب النصر لصناعة طريق الأهداف، وبين الفرنسي غوميز في هجوم الهلال وأحمد موسى في هجوم النصر قصة أخرى، في وقت تعول الجماهير النصراوية كثيرا على المغربي نور الدين أمرابط الذي يصنع الثنائية مع مواطنه عبد الرزاق حمد الله، وفي الهلال يشكل سلمان الفرج وسالم الدوسري دوراً حيوياً في منتصف الملعب بجانب محمد كنو.