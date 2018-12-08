شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا خلفك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 08/12/2018

حسان العبيدلي

المناسب في المكان اللي مناسب وانت دايم قدها والله وقدود

انت (بوخالد) بكل حاجه مكاسب للرياضه والوطن ابلا حدود

لا تحاتي أي شيّ ولا تحاسب آسيا خلفك ونجمك في صعود [email protected]

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