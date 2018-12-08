مهمة صعبة لبرشلونة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصطدم برشلونة متصدر الدوري الإسباني بعقبة جاره ومضيفه إسبانيول اليوم السبت، ويخوض ريال مدريد رحلة سهلة إلى أرض هويسكا متذيل الترتيب الأحد، فيما تشهد المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة قوية بين أتلتيكو مدريد الثالث وآلافيس الرابع اليوم.

ويأمل برشلونة، المتصدر بفارق نقطة عن إشبيلية الثاني الذي يحل ضيفاً على فالنسيا في مباراة قوية، الاستفادة من سلسلة سلبية لجاره حرمته طعم الفوز أو التعادل في آخر ثلاث مباريات، وذلك بعد بداية قوية وضعته في منافسة فرق الطليعة.

ويعول مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي على عودة مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز بعد خضوعه لعلاج طويل في ركبته المصابة.