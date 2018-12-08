«النصر» يكسب «الوصل» في دوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس



حقق الوحدة انتصاره الأول في بطولة الدوري العام لرجال كرة السلة، بعد فوزه على الظفرة بفارق 10 نقاط وبنتيجة «82-72» في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي، والتي سجلت أيضاً فوز النصر على مستضيفه الوصل «88-69»، وفوز الشارقة على بني ياس «88-65».

كما فاز شباب الأهلي على العين «93-50» في المباراة التي استضافتها الصالة النهيانية في مدينة العين، وسجل البطائح انتصاره الثالث على التوالي عقب فوزه على صاحب الضيافة الجزيرة «74-64».

وبنتائج الجولة، واصلت فرق شباب الأهلي والنصر والشارقة فرض نفسها شريكة في المركز الأول برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الوصل في المركز الرابع، فيما خطف البطائح المركز الخامس برصيد 8 نقاط، وتراجع بني ياس للمركز السادس برصيد 7 نقاط، وليهدي الانتصار الأول للوحدة الارتقاء للنقطة السادسة وفرض نفسه شريكاً على الجزيرة في المركز السابع، وبقي كل من الظفرة والعين أسفل سلم الترتيب، بعد أن تساويا برصيد النقاط الخمس.

وفي تفاصيل المباريات، دخل كل من الوحدة والظفرة لقاء صالة الجزيرة بشعار حصد الانتصار الأول في دوري الموسم الحالي، قبل أن ينجح العنابي في تحقيق مراده بعد أن نجح لاعبو الوحدة في بسط هيمنتهم المطلقة على المراحل الثلاث الأولى بواقع «20-15 و24-20 و21-14»، فيما اكتفى الظفرة بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة «25-17» التي لم تكن كافية للفريق بالعودة بالنتيجة.

وعرف النصر كيفية حسم ديربي الجارين لمصلحته، بعد أن أحكم لاعبو العميد قبضتهم على نتائج المراحل الثلاث الأولى للمباراة بواقع «18-17 و28-14 و22-17»، فيما اكتفى الوصل في نيل أفضلية خجولة في الفترة الرابعة والأخيرة «21-20».

ولم يشفع لأصحاب الضيافة الجزيرة إنهاء الفترة الأولى متقدماً بفارق أربع نقاط وبنتيجة «20-16»، بعد أن شهدت باقي مراحل المباراة سيطرة واضحة للبطائح كانت كفيلة في حسم نتائجها «16-10 و19-16 و23-18» والفوز بالمباراة.