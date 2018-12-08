ويلتون.. نجم الجولة 12



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختير البرازيلي ويلتون مهاجم الشارقة «نجم الجولة» 12 من دوري الخليج العربي، ضمن جوائز شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية.

وحاز ويلتون سواريز، على ثقة الجمهور الكروي الذي منحه لقب «نجم الجولة» برصيد 578 صوتا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه جناح العين حسين الشحات، والذي حل ثانيا برصيد 148 صوتا، لينال ويلتون كأس سبورت فور أوول المقدمة من شركة Eaksports

لصاحبها عيسى الخاجة.

وجاء محترف النصر ألفارو نغريدو ثالثا برصيد 52 صوتا والكولومبي تومي رييس من اتحاد كلباء ب24 صوتا في المركز الرابع.

وقام وفد من إدارة الجائزة يتقدمهم عبدالرسول عبدالله مدير شبكة سبورت فور اوول الاخبارية بزيارة نادي الشارقة لتتويج اللاعب وكان في استقبالهم محمد عبيد الحصان رئيس مجلس الإدارة ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم وتم بعدها إهداء كأس الجائزة للنجم البرازيلي ويلتون سواريز قبل انطلاق تدريبات الفريق.

وقال عبدالرسول عبدالله «نسابق الزمن لنشر نتائج الاستفتاء بشفافية وذلك لضيق الوقت بين المباريات وتلاحم الجولات، ونسعى دائما للاستفادة من آراء جمهور سبورت فور أوول لتثبيت هذه الفقرة وتطويرها».