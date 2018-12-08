شكرا لقرائتكم خبر عن البدواوي: اللعب في الكأس شرف كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: مصعب الفكي
أكد علي البدواوي رئيس مجلس إدارة حتا أن اللعب بكأس رئيس الدولة لكرة القدم، شرف كبير لا يضاهيه أي شيء آخر، مبدياً استعداد فريقه للعب حتى من دون لاعبين أجانب، لأن المسابقة تحمل اسماً غالياً على جميع الإماراتيين.
وقال البدواوي إنه لا يجب الحديث عن أحقية لعب أندية الدرجة الأولى بأجنبيين مقابل أربعة لفرق دوري الخليج العربي، لأن شرف المشاركة يكفي في كأس رئيس الدولة، ويجب أن لا يسعى أي فريق إلى مكاسب ضيقة.
وأكد البدواوي أن حتا مستعد للعب حتى من دون أجانب في الكأس.
شكرا لقرائتكم خبر عن البدواوي: اللعب في الكأس شرف كبير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .