البدواوي: اللعب في الكأس شرف كبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: مصعب الفكي



أكد علي البدواوي رئيس مجلس إدارة حتا أن اللعب بكأس رئيس الدولة لكرة القدم، شرف كبير لا يضاهيه أي شيء آخر، مبدياً استعداد فريقه للعب حتى من دون لاعبين أجانب، لأن المسابقة تحمل اسماً غالياً على جميع الإماراتيين.

وقال البدواوي إنه لا يجب الحديث عن أحقية لعب أندية الدرجة الأولى بأجنبيين مقابل أربعة لفرق دوري الخليج العربي، لأن شرف المشاركة يكفي في كأس رئيس الدولة، ويجب أن لا يسعى أي فريق إلى مكاسب ضيقة.

وأكد البدواوي أن حتا مستعد للعب حتى من دون أجانب في الكأس.