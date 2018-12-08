“منتدى الإمارات” ينطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في العاشرة من صباح اليوم، بمقر الجامعة الأمريكية في الإمارات في دبي، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الإمارات للثقافة الرياضية، الذي تنظمه جمعية الرياضيين برعاية تعاونية الاتحاد، ويقام تحت شعار (الرياضة في فكر زايد).

ويهدف المنتدى إلى إبراز دور المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في تعزيز الرياضة ونشر ثقافتها في أوساط المجتمع، وتخليد شخصية زايد ومبادئه كرمز للوطنية والعطاء للأجيال، وتسليط الضوء على مفاهيم المواطنة والانتماء.

وتتناول فعاليات الملتقى 7 محاور هي: رؤية الشيخ زايد للرياضة، زايد مدرسة الثقافة الرياضية في المجتمع، مشاريع ورؤى زايد في بناء الإنسان، الإرث الحضاري والثقافي لزايد كرسالة للأجيال، فكر وحكمة زايد في العمل المؤسسي، نهج زايد كغرس لقيم الثقافة الرياضية، التجارب الرائدة ( قصص نجاح).

ويتضمن البرنامج 4 جلسات حيث تعقد عقب الافتتاح الجلسة الأولى بعنوان (الرياضة في فكر زايد وأبنائه)، برئاسة أحمد عبدالرحمن ويتحدث فيها الإعلامي محمد الجوكر، تليها جلسة ثانية بعنوان (زايد في عيون أبنائه)، وتعقد برئاسة منيرة صفر، ويتحدث فيها كل من: مأمون صالح الضروس، ونورة محمد الشمري، وعلي أحمد محمد الجروان، ويتناولون الانتماء في فكر زايد، زايد مؤسسة الثقافة الرياضية في المجتمع، مشاريع زايد في بناء الإنسان.