العنبري: مباراة صعبة أمام فريق محترم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة، لاعبي «الملك» بالتركيز على البطولة وتناسي بطولة دوري الخليج العربي التي يتصدرها الفريق، مشدداً على صعوبة المهمة اليوم أمام منافس قوي مثل نادي الجزيرة.

وقال العنبري: «المباراة صعبة أمام منافس قوي كفريق الجزيرة، والذي يعتبر من أفضل الفرق بالدوري»، وفي إجابة على سؤال حول تأثير المباراتين السابقتين لفريقه أمام الجزيرة الذي تعادل في واحدة وخسر الأخرى، قال العنبري: «مباريات الكأس لا تخضع لحسابات مباريات الدوري، لكننا بالتأكيد استفدنا من المباراتين، والفريقان الآن في أفضل حالاتهما مما يعطي المباراة قوة كبيرة».

واستطرد: «المستوى القوي الذي يقدمه اللاعبون في التدريبات وروح الإصرار التي لمستها فيهم، تؤكد رغبتهم في الظهور بشكل جيد في هذه البطولة، التي يمكن أن تصل فيها للنهائي بعد 3 مباريات فقط».