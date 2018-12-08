افتتاح معرض دبي ل «بناء الأجسام»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، صباح أمس، فعاليات النسخة الثالثة من معرض دبي لبناء الأجسام ومعرض «النشاط والحيوية»، اللذين يقامان بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في قاعة زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتجول مطر الطاير في أروقة المعرض بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، والعقيد علي خلفان المنصوري من شرطة دبي، كما التقى مع البطل العالمي جاي كاتلر الفائز ببطولة العالم «مستر أولمبيا» أربع مرات، واستمع إلى شرح نيك بلاير مدير المعرض الذي كشف عن مشاركة أكثر من 200 عارض جاؤوا من أكثر من 30 دولة.وحضر مطر الطاير جانباً من العروض الافتتاحية للمنافسات التي يتم تنظيمها على هامش المعرض، والتقى مع العديد من العارضين من الشركات العاملة في قطاع اللياقة والغذاء الصحي وبناء الأجسام.

وأشاد الطاير بما شاهده من حسن تنظيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من العارضين في مختلف مجالات هذا العالم، وأعرب عن سعادته باستمرار النجاح لهذا المعرض وقال: «إن النجاح الذي يشهده هذا الحدث المهم والنمو المستمر له يؤكد على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة».