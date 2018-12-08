هاسيك: حظوظ الفجيرة متساوية مع عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”



شدد التشيكي إيفان هاسيك مدرب الفجيرة، على أهمية مباراة عجمان الليلة، التي تمثل تحدياً خاصاً.وأضاف أن الحظوظ متساوية بين الفريقين، ومن الصعب التكهن بنتيجة المباراة التي تتطلب التعامل بقوة وحذر مع المنافس البرتقالي، الذي وصفه بالفريق المتطور ويملك الخبرة والشخصية ولديه لاعبون على مستوى عالٍ، فضلاً عن أسلوب يعتمد على الانضباط التكتيكي والكرات الثابتة والاندفاع البدني.

وحول ما يتردد عن نية الفريق الفجراوي في إجراء تعديلات جديدة، خلال «الميركاتو الشتوي» على صعيد اللاعبين الأجانب في ظل عدم الرضا من الجمهور الفجراوي، أبدى المدرب التشيكي تحفّظه، وأشار إلى أنه يضع الآن ثقته في كل اللاعبين، لتحقيق التطلعات المرجوّة وهي البقاء في منظومة المحترفين.

من جانبه،أكد اللاعب سالم سيف، عزمهم على تقديم مباراة قوية وإظهار الوجه الحقيقي ل«الذئاب»، لافتاً إلى أن التاريخ يقف مع الفجيرة من خلال المواجهات مع عجمان.