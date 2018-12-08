سيدات «شرطة أبوظبي» يتسلقن جبل القادسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع الفريق النسائي في فرع المغامرات، بمركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية، بشرطة أبوظبي، شعار شرطة أبوظبي وعام زايد، على أعلى قمة جبلية بمدينة خورفكان، التي ترتفع 1553 متراً عن سطح البحر، (جبل القادسية).

وأوضح الملازم سالم السنيدي، مدير فرع المغامرات، أن تسلق الفريق النسائي لأعلى قمة في خورفكان، يعتبر خطوة إيجابية ومهمة نحو تشجيع العناصر النسائية على تبني روح المغامرة الرياضية وإثبات قدرة المرأة على التغلب على ما يواجهها من صعاب.

وأضاف، أن إنجاز الفريق النسائي بتسلق جبل القادسية يعد ضمن نطاق مبادرات شرطة أبوظبي، احتفاء بعام زايد 2018، والاحتفاء باليوم الدولي للجبال 11 ديسمبر الجاري.