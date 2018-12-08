قادري: علينا الحذر من حتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي



قال جلال قادري، مدرب فريق الإمارات أن لاعبيه يعانون الإرهاق، وذكر أنه تحدث من قبل عن البرمجة وخوض فريقه ثماني مباريات في شهر، وأوضح: لابد من ملاحظة أن هناك فرقاً تملك قدرة على المداورة، لكن الإمارات ليس من تلك الفرق، لذلك يتأثر ويتعرض اللاعبون للإصابات، وفي مباراة اليوم هناك غيابات، فوليد عمبر يعاني إصابة تعرض لها في لقاء عجمان والأسترالي ابيني ليس جاهزا، وفي كل الأحوال ففريقنا يسعى لاستغلال الفرصة والذهاب بعيدا في البطولة، سنحترم فريق حتا وهو كان ضمن فرق دوري الخليج العربي الموسم الماضي واحتفظ بمعظم عناصره وأعتقد أن خوضه المقابلة بأجنبي واحد مقابل ثلاثة أجانب في فريقنا، قد يكون نقطة تفوق لنا، لكني دائما أقول إن المباريات في النهاية 11لاعبا ضد 11 وعلى الفريق أن يكون حذرا من منافسه.

ومن جانبه، قال جوهر أحمد لاعب فريق الإمارات إن الأخضر جاهز وذكر أن المدرب يبذل مجهوداً كبيراً ليعد الفريق في ظروف إرهاق وغيابات.