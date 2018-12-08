شكرا لقرائتكم خبر عن الحتاوي مديراً في كأس آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين الاتحاد الآسيوي الدكتور محمد سعيد الحتاوي مديراً لمسابقات كأس آسيا ٢٠١٩ باستاد الشارقة، ويذكر أن الاتحاد الآسيوي اختار نخبة من ٨ أشخاص لادارة مسابقات كاس آسيا على الملاعب الثمانية المحددة لاقامة مباريات النهائيات.

وأكد الحتاوي أن الإمارات على أكمل استعداد لاستضافة هذا الحفل الكروي الآسيوي وتعد بتنظيم استثنائي لم يسبق له مثيل.

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