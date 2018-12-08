هيرتوج: اختبار صعب أمام المتصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد



أكد الهولندي داميان هيرتوج المدير الفني للجزيرة أن مباراة اليوم أمام الشارقة تمثل اختباراً صعباً في مواجهة متصدر دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنها تأتي في ظروف مختلفة، حيث تعقب المباراة التي شهدت أول خسارة بالدوري أمام الظفرة.

وقال: «عالجنا أخطاء مباراة الظفرة وراضون عن الأداء بشكل عام وبالمقابل غير راضين عن النتيجة، ومباراة الشارقة صعبة لأنه الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم، وأؤمن بأن النتائج الإيجابية التي حققناها بالفوز على الشارقة في كأس الخليج العربي والتعادل في الدوري لن يلقيا بظلالهما على مباراة اليوم المختلفة تماماً».

وأضاف أن «الملك» ينتهج أسلوب التنظيم الدفاعي الجماعي والمحكم ويسعى لاستغلال الفرص في المرتدات وأتوقع ألا يتخلى عن هذا النهج اليوم، ونحن أيضاً سنستمر على نفس نهجنا الهجومي المتبع. وتطرق هيرتوغ للغيابات، محدداً إياها في اللاعب محمد فوزي.

من جهته، أعلن الغاني ارنست أسانتي جناح الجزيرة جاهزيته التامة لخوض المباراة، وقال إنه متحفز للمشاركة بقوة من أجل مساندة فريقه على تحقيق الفوز وزيارة شباك الشارقة، ويذكر أن أسانتي عائد من الإصابة وشارك في جزء من مباراة الظفرة السابقة.