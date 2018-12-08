«أبوظبي 35» أول المنطلقين على كورنيش العاصمة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

توّج فريق أبوظبي الإماراتي رسمياً بلقب السرعة وأفضل زمن، وذلك عقب انتهاء منافسات سباق أفضل زمن الذي جرى ضمن مراسم الجولة السادسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 مساء أمس على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وسجل الفريق الإماراتي رقماً قوياً في المنافسة بحسم أحد ألقاب البطولة وقبل نهاية الموسم بجولة كاملة، وذلك بوصول زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك إلى النقطة رقم 87 من خلال الترتيب العام للمنافسة على لقب السرعة وابتعاده بفارق أكثر عن عشرين نقطة وهو أيضاً زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي الذي وصل للنقطة 65 في الترتيب العام.

كان زورق أبوظبي 35 قد حقق الزمن الأسرع والأفضل بتحقيقه لزمن 42,81 ثانية، في حين حل النرويجي ميريت ستروموي في المركز الثاني، وزورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي بزمن قدره 43,25 ثانية، في حين حل زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي في المركز السادس بزمن قدره 44,13 ثانية.

وتنطلق زوارق أبوظبي من المراكز الستة الأولى في المنافسة اليوم وذلك بعد التفوق الكبير للفريق الإماراتي في جولة العاصمة واستمراره في المنافسة على كافة ألقاب البطولة بقوة وعلى خط زوارقه الثلاثة معا.

وينطلق اليوم تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، السباق الرئيسي للمرحلة الخامسة بمشاركة وحضور 19زورقاً من 12 جنسية مختلفة تسعى كلها للفوز بلقب السباق الرئيسي لجولة العاصمة القوية.

وتحمل جولة اليوم طموحات متباينة لكل المشاركين، حيث يتطلع فريق أبوظبي بزوارقه الثلاثة إلى حسم المنافسة على كل ألقاب البطولة مع نهاية هذه الجولة وأن يتوج بطلاً لموسم 2018 في الألقاب الثلاثة الرئيسية للبطولة وأن يكون حضوره طاغيا على كل منصات التتويج، ويتصدر الترتيب العام للمنافسة قبل بدء هذه الجولة زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي ورصيده 72 نقطة ويأتي ثانيا زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك ورصيده 65 نقطة فيما يحل ثالثا زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي ورصيده 54 نقطة، بينما يأتي في المركز الرابع زورق الفرنسي 8 بقيادة بيتر مورين ورصيده 39 نقطة، والملاحظ أن الفارق بين صاحب الأول والرابع هو 34 نقطة،أي أن مورين لو حل ثانيا في هذا السباق فإن آمال الفرق كلها ستتبخر في المنافسة على اللقب وتبقى الحظوظ بين زوارق أبوظبي في المنافسة على اللقب العام وبقية ألقاب البطولة، وبشكل عام فإن تورنتي لو أحرز اليوم المركز الأول سيصل للنقطة 93 في الترتيب العام، وفي حال تمكن زورق أبوظبي 35 من إحراز المركز الثاني فسيصل للنقطة 80، وأيضا ثاني القمزي يمتلك فرصة ذهبية وكبيرة لكي يحقق الفوز في هذه الجولة ويضمن بقاء حظوظه في المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة التي تقام في الشارقة، ولكن بشكل عام فإن الفائز الأول هو رياضة الإمارات والتي ضمنت فوز أحد زوارقها باللقب هذا الموسم وأيضا احتفاظ فريق أبوظبي باللقب للموسم الثاني على التوالي واللقب السادس لفريق أبوظبي.

وتنطلق المنافسة اليوم من خلال بداية التحدي المثير واجتماع المتسابقين في فئتي الفورمولا1 والفورمولا4 في تمام الثامنة والنصف صباحا ثم الانتقال إلى التجارب الحرة للفورمولا4 في تمام التاسعة والنصف، وبعدها التجارب الحرة للفورمولا1 في تمام العاشرة والربع صباحا، بعدها تنتقل الإثارة إلى السباق الرئيسي الثاني لفئة الفورمولا4 في تمام الثانية ظهرا، ويليها في تمام الثالثة والنصف ظهرا موعد إقامة السباق الرئيسي لمنافسات وتحدي زوارق الفورمولا1 والذي سيكون ختام السباق السادس والعشرين من سباقات الفورمولا1 في العاصمة أبوظبي منذ انطلاقها في عام 1993.

من ناحيته، وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية دعوة لكل الجماهير في دولة الإمارات من أجل الحضور والاستمتاع بتفاصيل السباق المثير والحماسي على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وأكد الرميثي أن الحاضرين لمتابعة السباق سيستمتعون بمنافسات قوية ومثيرة لزوارق الفورمولا1 في صخبها وهديرها المعتاد على كورنيش أبوظبي بالإضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة للحدث من خلال المهرجان المصغر الذي أقامه النادي بمناسبة البطولة.

على خط آخر، ومنذ أشعل ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 ونجم الفريق المخضرم شمعته الأولى في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في موسم 2002 وهو مستمر في المشاركة وبدون توقف ليدخل الآن موسمه السابع عشر هذا الموسم مع الفريق في منافسات الفورمولا1 وأيضا تمثيل الإمارات خير وأفضل تمثيل عبر هذه المنافسة، وينطلق البطل بقوة في سماء الإنجازات ليحلق من أجل الوصول إلى إنجاز جديد في جولة أبوظبي الحالية وكي يواصل بقوة المنافسة على صدارة البطولة، وبالتأكيد فإن المنافسة ضد زملاء الفريق ستكون مغلفة بالتفاهم ما بين المتسابقين خاصة وأن المشهد قد ينتهي لمصلحة الفريق في هذه الجولة في حال مواصلته صعود منصة التتويج ضد بقية الفرق وبقوة في إحدى أفضل الظواهر لفريق أبوظبي من خلال البطولة ومنذ مواسم، القمزي يؤكد أن تماسك وتفاهم الفريق هو العنصر الأهم للوصول لأفضل النتائج وقال: بكل تأكيد تسود لغة التفاهم بيننا في الفريق وهناك استراتيجية موحدة من أجل ضمان ألا يخرج اللقب عن دائرة الفريق، نحن نسعى لكي ننهي البطولة في المراكز الأولى معا ولكي نتوج بكل الألقاب في النهاية، وعن المنافسة قال: أتوقع ألا تكون المنافسة سهلة اليوم ضد بقية الفرق وسيكون هناك تحدٍ شرس بين كل المشاركين على لقب جولة العاصمة.

ويمتلك فريق أبوظبي في صفوفه مجموعة متميزة من المتسابقين الأكفاء من الجيل الجديد والشبان المبدعين ويأتي المتسابق راشد الرميثي كي يكون أحد البارزين عبر هذا الجيل، الرميثي يستعد لدخول منافسات وتحدي زوارق الفورمولا4 اليوم ويتأهب كي يكون له بصمة وحضور في سباق اليوم وأن ينافس على المراكز الأولى في العاصمة، وأكد المتسابق الشاب أنه مستعد وجاهز لمرحلة أبوظبي وبعدها المرحلة الختامية في إمارة الشارقة وأضاف: سباق هذه الفئة لن يكون سهلاً ولكن أستلهم الأفكار والاستراتيجية من زميلي في الفريق محمد المحيربي وسنكون معاً يداً واحدة من خلال السباق.

كما يعد ناصر الظاهري الإداري في فريق أبوظبي أحد العناصر المميزة، وهو أكد الجاهزية للمنافسة والتحدي في هذه الجولة، والقدرة على أن يكون لفريق أبوظبي بصمة من خلال جولة العاصمة، وعن ذلك يقول: لدينا كل القدرات والإمكانات وقد كان لنا فترة من التدريب وحصص التمارين، فريقنا مستعد للمنافسة وبكل تأكيد لتحدٍ قوي سيكون عنواناً لجولة أبوظبي مع وجود الكم الكبير من المنافسين والراغبين في معانقة الأمجاد على كاسر الأمواج، نمتلك المتسابقين الأفضل والفنيين الأمهر، ونريد أن نثبت التفوق من خلال فوز فريقنا هنا.