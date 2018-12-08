ابن حرمش: «ووكينج ثندر» برهن على براعته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى أحمد بن حرمش مدرب المهر «ووكينج ثندر» الفائز بكأس الشوط الثالث سعادته بالفوز المستحق الذي حققه، مضيفاً: «هذا الفوز برهن على أن فوزه الشهر الماضي بمضمار ميدان لم يأت بضربة حظ، وإنما أكد براعته وأكد قدرته على تحقيق الانتصارات».

وتابع: «المهر في حالة طيبة، ويتمتع بمستوى عال للغاية، وفاز بسهولة برغم أنه كان يحمل الوزن الأعلى وبرغم أن السباق شهد مشاركة نخبة من الخيول القوية، وهو ما يبرهن على قوته ويؤكد أنه سيكون رقماً صعباً في المنافسات المقبلة».