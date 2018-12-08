ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى



تختتم اليوم منافسات النسخة ال15 من مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي، في نادي الشارقة للفروسية والسباق، والذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.

شهد منافسات اليوم الثاني من المهرجان كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس ‎إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وقصي عبيدالله، وعبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية.

أقيمت فعاليات المهرجان في الميدان الخارجي بالنادي بالشوط الأول، وهو شوط للمهرات بعمر سنة واحدة، مكوَّن من فئتين (أ، ب)، وتصدرت المهرة «بارعة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري القسم (أ) في الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، فيما حققت «رؤية الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المركز الأول في القسم (ب) في فئة المهرات عمر سنة.

وضمن منافسات الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين، حققت «ع ج سجوى» لمربط عجمان، صدارة الشوط الثاني المخصص للمهرات عمر سنتين.

أما في منافسات الشوط الثالث والختامي لليوم الأول، وهو شوط مخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، فقد تصدرت «إم دي إس شيخة» لقصي عبيدالله الشوط الثالث للمهرات عمر 3 سنوات.

وتختتم المنافسات اليوم بالشوط التاسع للفحول من 4 حتى 6 سنوات، يليه الشوط العاشر للفحول بعمر 7 سنوات فأكثر.

وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي أن الإنتاج المحلي لدولة الإمارات من الخيول العربية الأصيلة يسير في الطريق الصحيح، وفق ما تم التوقع له، مؤكداً أن مثل هذه البطولات تعتبر أحد أهم روافده، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العديد من الخيول الأبطال كانت انطلاقتها من هذه البطولة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق بالمشاركة المميزة لمختلف المرابط، مؤكداً أن المربي الإماراتي أصبح أكثر وعياً، والتركيز الآن أصبح ينصب على الجودة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بطولة الإنتاج المحلي تمكن المالك والمربي من تحديد مستقبل خيوله.

وختم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي قائلاً: «النتائج التي تحققت خلال منافسات البطولة تبشر بميلاد خيول تحمل دماء جديدة مؤهلة تماماً للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والخارجية وتحقيق نتائج مميزة».