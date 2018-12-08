علي الرايحي: فوز مستحق ل «كي بيد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب عميد المدربين علي راشد الرايحي عن سعادته بفوز «كي بيد» بسباق الشوط الرابع، وفخره بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه الحصان، وقال الرايحي: «حقق فوزاً متوقعاً لا سيما أن الخيل ظهر بمستوى متقدم منذ انطلاق الشوط». وأضاف: «بشكل عام هو جواد بطل وكان هذا السباق بمثابة اختبار قوي له، لكنه برهن على قوته وتألقه وتمكن من تحقيق الفوز برغم أن السباق ضم مجموعة قوية من الخيول المتميزة».