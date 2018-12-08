بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور تختتم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الثانية من بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح، والتي تقام فعالياتها في ساحة الاحتفالات بمنطقة مضب الفجيرة تحت إشراف وتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث تختتم البطولة بفئتي القرموشة جرناس والجير تبع جرناس، وحظي اليوم الثاني بمنافسة قوية بمشاركة 320 طائراً ليصل عدد الطيور المشاركة إلى 900 طائر.وعلى صعيد النتائج، ففي شوط فئة الجير بيور فرخ، فاز خالد ناصر الهاجري بالمراكز الثلاثة الأولى بواسطة الطير «سويد» و«أسباع» و«سرمد».وفي شوط الجير شاهين فرخ، كان المركز الأول من نصيب سيف الحريز بواسطة الطائر «بطرس»، وحل حميد محمد الطاير في المركز الثاني بواسطة الطائر «B17»، واحتل راشد سعيد المنصوري المركز الثالث بواسطة الطائر «مداهم».

وفي ختام المنافسات قام عبدالله محمد الحنطوبي نائب رئيس اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين بحضور إبراهيم كرم عضو اللجنة،وأعرب الحنطوبي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي تحققه البطولة، والتي توفر فرصة للجيل الجديد لممارسة واحدة من الرياضات التراثية التي نفتخر بها وتعزز من قدراتهم ومهاراتهم وتنمية العديد من الخصال الحميدة لديهم، مقدماً الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي على رعايته الكريمة للبطولة، وتوفير كافة الإمكانيات لتظهر بثوب مميز، كما خص بالشكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.